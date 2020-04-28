РИАМО - 28 апр. В Москве 28-летнему Антону Серику выписали штраф после того, как его брат-близнец Анатолий вышел из дома и камера приняла его за Антона, сообщает «Московский комсомолец».

«Я получил заказное письмо от объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ), в нем было постановление об административном правонарушении. Написано, что я, будучи на двухнедельном карантине, посещал общественное место», — сказал Антон Серик.

По словам Серика, он заражен коронавирусом и 13 апреля с него взяли обязательство в течение двух недель не выходить из дома. В данном документе указан домашний адрес Антона и его ответственность в случае нарушения.

В случае повторного «нарушения» карантина потерпевшему грозит увеличение штрафа до 5 тысяч, а также может грозить ограничение свободы. Серик обратился в ОАТИ.

«Мне ответили — извините, ничем помочь не можем, этим занимается филиал в Троицке, или обращайтесь в суд. Ехать в филиал, даже если карантин закончится, я боюсь — не уверен, что данные системы вовремя обновятся», — отметил Серик.

Потерпевший направил в ОАТИ совместную с братом фотографию, однако беспокоится, не примут ли ее за фотошоп.

«К фотографии можно приложить свидетельства о рождении братьев, доказательства того, что здоровый близнец в этот день мог находиться рядом с домом — например, цифровой пропуск, где указан маршрут передвижения. Если в добровольном порядке ОАТИ не отменит своего решения, нужно обратиться в суд», — сказал юрист Юлиан Соболев.

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