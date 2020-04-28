РИАМО - 28 апр. На участке Калужского шоссе от деревни Сосенки до деревни Юрово в Москве максимально разрешенную скорость движения увеличили до 80 километров в час, а на участке от МКАД до обхода деревни Сосенки скорость снижена на 10 километров в час, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения столицы.

Теперь разрешенная скорость на участке от МКАД до деревни Сосенки составляет тоже 80 километров в час. Это поможет сделать движение безопасным и равномерным, чтобы водители не делали лишних обгонов.

«Специалисты объездили и проверили этот отрезок дороги, провели моделирование. На участке между деревнями соблюдены все меры для безопасного движения: встречные потоки разделены отбойниками, а все пешеходные переходы внеуличные или регулируемые, работают камеры фотовидеофиксации скорости», — сказал первый заместитель руководителя ЦОДД Александр Ходаков.

Он объяснил, что ограничение скорости устанавливается в зависимости от типа и функции дороги, от ее качества. На каких-то участках скорость можно повысить, ЦОДД постоянно работает над этим. На других, более извилистых участках улиц с плотной жилой застройкой, где одна полоса, много пешеходов и припаркованных машин, скорость нужно понизить.

«Наша цель – добиться, чтобы безопасная скорость на любой улице была интуитивно понятна и соблюдалась большинством водителей», - добавил Ходаков.

Ведомство также призвало водителей соблюдать скоростной режим, и не ускоряться на дополнительные 20 километров в час, за которые не штрафуют.