РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 апр. Основные работы по капитальному ремонту Дома культуры «Кучино» Балашихи, включая фасад и инженерные коммуникации, планируют завершить до конца текущего года, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Во вторник Ефимов с рабочим визитом посетил Дом культуры «Кучино», в котором с начала ноября 2019 года проводится капитальный ремонт. Директор учреждения Любовь Ульянова рассказала, что капремонт на период действия карантинных мер в Московской области приостановлен, но с учетом того, что подрядная компания шла с опережением графика – на объекте выполнены самые сложные бетонные работы.

«Усилен фундамент здания, что является основным. Вокруг ДК залита подпорная стенка. Внутри объекта не осталось деревянных перекрытий – теперь они выполнены из бетона и начат монтаж системы вентиляции. Также строители демонтировали старые стропила и сразу после снятия ограничений на проведение работ в регионе планируют установить кровлю», - сказал Ефимов.

Он добавил, что основные работы, включая фасад, инженерные коммуникации: вентиляцию, отопление, планируется завершить до конца текущего года.

К внутренней отделке ДК, а это порядка 1,5 тысяч квадратных метров, строители приступят уже в 2021 году.