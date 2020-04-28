РИАМО - 28 апр. Количество обращений на станции скорой помощи в Москве выросло на 50% до 25 тысяч обращений в сутки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что сейчас на бригады и оперативные службы скорой помощи легла двойная нагрузка. Круглосуточно они находятся в режиме повышенной готовности оказания помощи. Также он поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником.

«Сегодня День работников скорой помощи. Поздравляю вас и благодарю за самоотверженность и труд. Бригады скорой всегда первые там, где нужна помощь. И сейчас, во время пандемии, на вас легла двойная нагрузка», - написал Собянин в своем Instagram-аккаунте.

Он пожелал врачам крепкого здоровья и удачи.

Рост числа коронавирусных больных потребовал внедрения новых алгоритмов и технологий в функционирование службы скорой помощи.

Сейчас ежедневно на дежурство заступает 1040 бригад скорой медицинской помощи. Бригады призваны обеспечить слаженное взаимодействие между поликлиниками и стационарами. Вызовы поступают как от врачей поликлиник, так и от жителей.

После оказания скорой медицинской помощи, если госпитализация не требуется, информация о пациентах передается в поликлинику для активного наблюдения и лечения пациента на дому.

Кроме того, на станцию возложены функции централизованной маршрутизации медицинской эвакуации. Все процессы медицинской эвакуации полностью автоматизированы, ведется постоянный мониторинг загруженности коечного фонда.

За последние сутки в Москве выявили 3075 новых случаев коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 48 426 случаев заражения.

Текстовая трансляция

28 АПРЕЛЯ

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Как стать донором для больных коронавирусом в Москве Куда обращаться потенциальным донорам и где можно сдать кровь, читайте в инфографике РИАМО.

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