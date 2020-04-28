РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 апр. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в своем Instagram-аккаунте поздравил сотрудников скорой помощи с профессиональным праздником.

«Сегодня (28 апреля - ред.) свой профессиональный праздник отмечают работники скорой медицинской помощи. В это время, когда весь мир столкнулся с новой опасной болезнью, вы первыми принимаете удар на себя. Искренне желаю вам здоровья, личного счастья, благополучия, любви и заботы близких! Пусть будет меньше тяжелых дежурств и сложных случаев», - написал Ружицкий.

Он пояснил, что именно от компетентности, скорости принятия решений, человечности сотрудников скорой помощи зависят жизни.

«Ваш труд не имеет цены, благодарность за вашу работу не знает границ. Спасибо за все! За верность профессии, за вашу любовь, за ваш подвиг. И, пожалуйста, берегите себя. Дома вас ждут родные и близкие», - заключил Ружицкий.