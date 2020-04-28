РИАМО - 28 апр. Мухоловки-пеструшки вернулись с юга в природно-исторической парк «Кузьминки-Люблино», говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

В Московском регионе регионе живут несколько видов этих небольших птиц, ведут они малозаметный образ жизни. Селятся обычно в дуплах, трещинах стволов деревьев и пней, нишах под крышами зданий, даже в полостях металлических столбов, занимая любые пригодные для гнезд углубления.

«Летят птицы издалека — зимуют они в центральных районах африканского континента, но всегда появляются у нас примерно в одно и тоже время — в конце апреля — начале мая», — говорится в сообщении.

После обустройства места жительства птицы займутся выведением потомства. Затем пара будет совместно выкармливать птенцов, непрерывно работая весь день и принося корм 30-40 раз за час.

Основной корм мухоловок и их птенцов составляют насекомые и паукообразные, но вопреки названию птицы, это чаще не мухи, а медленно ползающие насекомые — гусеницы, личинки пилильщиков и жуков.