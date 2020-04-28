РИАМО - 28 апр. Теперь предприниматели, которые арендуют областное имущество и земельные участки неразграниченной собственности, могут подать заявления на отсрочку арендной платы, отсрочка будет действовать по 1 октября, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

«По поручению губернатора Московской области в помощь представителям предпринимательства, которые арендуют областное имущество и землю, а также земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, вводится отсрочка по оплате аренды», — сказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

Она отметила, что эта мера должна поддержать предпринимателей, чей бизнес больше всего пострадал из-за коронавируса.

Адигамова уточнила, что отсрочка будет действовать с 1 марта по 1 октября. Погасить ее можно будет равными частями в 2021-м и 2022-м годах. Округам Подмосковья также рекомендовано предусмотреть такую меру поддержки.

Арендаторы получат отсрочку 100% арендной платы с 1 марта и до окончания режима повышенной готовности. После окончания режима повышенной готовности – в размере 50% до 1 октября.

Для получения отсрочки нужно заполнить заявление, форму которого можно скачать с сайта министерства имущественных отношений Подмосковья. Подать заявления можно будет на региональном портале госуслуг. Вопросы по поводу отсрочки оплаты аренды имущества региона можно задать по электронной почте mio_arendaMSP@mosreg.ru. Вопросы по аренде земельных участков, на которые не разграничена госсобственность, можно направить на адреса электронной почты администраций округов.

К заявлению нужно будет приложить удостоверяющий личность документ.

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28 АПРЕЛЯ

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