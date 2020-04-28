РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 апр. Рабочие в Подольске продолжат плановую обрезку деревьев и кустарников в округе после окончания режима самоизоляции, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на ненадлежащее состояние деревьев и кустарников в микрорайоне Климовск. Он отметил, что на Заводской улице, у дома №15/1 на обрезанных деревьях не закрашены все срезы. Житель округа также добавил, что это может привести к заражению зеленого фонда паразитами и грибками.

«По данной информации был проведен осмотр зеленых насаждений. Факт нарушения не подтвердился. Работы по удалению и опиловке деревьев и кустарников проводятся сотрудниками МБУ «ПКБ» согласно графику. Работы по закрашиванию срезов на проспекте 50 лет Октября выполнены в полном объеме. Работы по другим территориям будут продолжены после окончания режима самоизоляции», - сказал замглавы администрации округа по развитию территорий Сергей Иванов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.