РИАМО – 28 апр. Свыше 15 тысяч обращений поступило от жителей столицы на горячую линию для оказания психологической помощи во время самоизоляции, сообщает Газета.ru.

При этом председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко призвала создать подобные горячие линии в каждом регионе России.

«Самоизоляция является беспрецедентной мерой, которая привела к нарушению ритма жизни людей», – сказала Святенко.

Она подчеркнула, что работу по решению психологических проблем можно организовать дистанционно с привлечением квалифицированных специалистов. Она добавила, что в этом вопросе необходима дополнительная помощь государства.

До 1 мая в регионах России действует режим самоизоляции. Гражданам разрешено покидать свои дома только в случаях острой необходимости – в аптеку, продуктовый магазин или выгулять собаку. Для передвижения на транспорте действует пропускной режим.

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Текстовая трансляция

28 АПРЕЛЯ

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- Период нерабочих дней, введенный в России из-за пандемии коронавируса, продлен до 11 мая.

- Эксперты пришли к мнению, что коронавирус поражает не только легкие, но и головной мозг, а позже нервную систему. Так, если у коронавирусного больного начало пропадать обоняние на ранних стадиях заболевания, то это может означать поражение центральной нервной системы.

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- Мишустин распорядился подготовить до 29 апреля концепцию снятия ограничений из‑за Covid‑19. Соответствующее поручение дано Роспотребнадзору и вице‑премьеру России Татьяне Голиковой.

- За сутки в России зарегистрировали 6411 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 523 заболевшего. В Москве - 3075.

- В столице после коронавируса выздоровели еще 606 человек, за весь период вылечились 4130 пациентов.

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Как стать донором для больных коронавирусом в Москве Куда обращаться потенциальным донорам и где можно сдать кровь, читайте в инфографике РИАМО.

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