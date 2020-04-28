РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 28 апр. Председатель комитета Мособлдумы по делам молодежи и спорта Олег Жолобов провел онлайн-занятие для школьников Домодедова, на котором рассказал об истории олимпийского движения, говорится в сообщении пресс-центра Мособлдумы.

«Председатель комитета Мособлдумы по делам молодежи и спорту Олег Жолобов провел онлайн-урок по истории олимпийского движения для домодедовских старшеклассников в рамках Единого классного часа», - говорится в сообщении.

Занятие посетили около 100 учеников 10-х классов, которые послушали воспоминания депутата об олимпиадах. Олег Жолобов был комментатором многих спортивных мероприятий, включая Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы.