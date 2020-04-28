РИАМО - 28 апр. Жителям Подмосковья объяснили, что владельцам сертификатов электронных подписей, изготовленных в Кадастровой палате, не нужно получать разрешение на дистанционные сделки с недвижимостью, говорится в сообщении пресс-службы Федеральной кадастровой палаты.

«Вместе с тем только обладатели сертификатов электронной подписи, которая выдается удостоверяющим центром Федеральной кадастровой палаты, по закону, наделяются правом заключать дистанционные сделки с недвижимостью, подразумевающие перерегистрацию права собственности, без обязательной подачи письменного согласия на применение электронной подписи», — говорится в материале.

Сертификат подписи обеспечивает высокую защиту владельцев от потенциальных мошенников.

При отсутствии сертификата, чтобы оформить сделку купли-продажи или дарения недвижимости, принадлежащей физическому лицу, собственнику необходимо в электронном виде предварительно представить в орган регистрации прав заявление в бумажном виде о возможности регистрации перехода прав с использованием электронной подписи.

После чего такое заявление нужно предоставить в орган регистрации прав лично собственником недвижимости или его законным представителем через МФЦ либо по почте.

В течение пяти рабочих дней после подачи заявления в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН) будет сделана запись о возможности регистрации перехода права собственности на объект недвижимости на основании документов, подписанных электронной подписью и представленных в электронном виде дистанционно.

Такое разрешение можно получить как на отдельный объект, так и на принадлежащую владельцу недвижимость. Прекратить действие разрешения можно с помощью заявления либо по решению суда.

При отсутствии записи в ЕГРН сделка не может состояться. Но есть и исключения - документы купли-продажи недвижимости примут без записи в реестре, если их представляют нотариусы или госорганы, взаимодействующие с органом регистрации прав в электронном виде, если обращение прошло через кредитную организацию или если владелец недвижимости обладает сертификатом электронной подписи.

Владельцы сертификатов электронной подписи в дистанционном режиме могут заверить документы для удаленной работы, записать ребенка в детский сад или школу, подать документы для поступления в вуз, заполнить анкету для оформления паспорта, зарегистрировать автомобиль, получить ИНН, подать налоговую декларацию, отследить штрафы ГИБДД, оформить налоговый вычет при покупке или продаже недвижимости, получить выписку из ЕГРН, поставить земельный участок на кадастровый учет, зарегистрировать право собственности на машино-место и многое другое.

Чтобы получить сертификат, нужно зарегистрироваться на сайте uc.kadastr.ru, подать запрос в личном кабинете и оплатить услугу. Для оформления понадобятся паспорт, СНИЛС, ИНН. Для ИП также нужен регистрационный номер записи о государственной регистрации физлица в качестве индивидуального предпринимателя, а представителям юрлиц – документы, которые подтверждают полномочия на действия от имени юридического лица.

Далее нужно пройти процедуру удостоверения личности в пункте оказания услуги, также можно заказать выезд специалиста. Срок действия сертификата составляет 15 месяцев.

Данная услуга осуществляется с 2016 года, за это время выдали 125 тысяч сертификатов. Подробнее о получении сертификата электронной подписи можно узнать на сайте Федеральной кадастровой палаты.

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