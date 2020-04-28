РИАМО - 28 апр. В новой Москве ликвидировали крупное возгорание на складе с деревянными поддонами, для тушения было задействовано более 21 единицы техники и 80 человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

Пожар произошел в поселке Знамя октября, Рязановское шоссе (поселение Рязановское). Происходило загорание деревянных поддонов на открытой площадке.

«В 15:54 пожар был локализован, площадь загорания составляла 550 квадратных метров. В 15:52 пожар был ликвидирован», - говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших не поступало.

По данным столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, ликвидацией от пожарно-спасательного центра Москвы занимались подразделения № 304, № 206, № 308, № 303, №301, №302, №310, №305, отряд специально-автомобильной техники, комплекс спутниковой видеотрансляции, аналитическая лаборатория контроля объектов окружающей среды и ЧС и отряд №207 (медицинская служба).