РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 апр. Фитнес-клуб подмосковного Красногорска проведет для горожан массовую онлайн-зарядку утром 1 мая, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Первого мая в 11:00 фитнес-клуб World Gym - Красногорск, совместно с молодежью округа и управлением по физической культуре и спорту администрации г.о. Красногорск объявляет всеобщую онлайн-зарядку», - говорится в сообщении.

Ссылка на подключение будет доступна в шапке профиля фитнес-клуба в соцсети Instagram с 10:30.

«Подключайтесь, тренируйтесь и получайте сувениры - спортивные магниты, наклейки и маски», - заключается в материале.