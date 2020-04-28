Бортпроводники – одни из тех, кому приходится работать во время мировой пандемии. Именно они вывозили российских туристов из-за границы, рискуя заразиться. В то же время из-за кризиса, прекращения турпотока и простоя самолетов многие боятся оказаться без работы и получить урезанную зарплату. Корреспондент РИАМО пообщалась со стюардессами и стюардами российских авиакомпаний и узнала, с чем они столкнулись из-за пандемии.

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Иван, 33 года:

«Мы до последнего работали в штатном режиме, средства защиты у нас появились, когда начали вывозить из-за границы туристов. В марте самолеты возвращались из азиатских стран и Арабских Эмиратов забитые битком.

Из-за вируса многие компании начали активно распродавать горящие туры. Все ломились на море, коронавируса никто особо не боялся. На борту самолета были и дети, и пенсионеры. В середине марта защитить себя пытались только 10% пассажиров.

Масок никто из пассажиров толком не носил, антисептиками не пользовались. Единственное, что всех волновало – когда принесут поесть.

По прилету в Россию всех проверяли в аэропортах, но несравнимо с тем, как это происходит в Европе или Азии. У нас сотрудник Роспотребнадзора ходит с аппаратом, похожим на видеокамеру времен 90-х. Бортпроводников проверяли только по личной просьбе.

Работали мы спокойно, никаких панических настроений не наблюдалось, как среди пассажиров, так и среди коллег, поэтому я и сам не волновался.

Нас всех отправили в оплачиваемый отпуск, сейчас он уже заканчивается, будем ждать плана полетов. Никого не заставляли брать его за свой счет. Некоторых коллег из других компаний перевели на гарантированную зарплату, кто-то до сих пор находится в подвешенном состоянии и не знает, на что будет жить – как повезет.

Ходят слухи о закрытии некоторых компаний. Рейсы изредка появляются, но это капля в море, в целом самолеты стоят. У авиакомпаний есть резервные средства, но хватит ли их на кризис, непонятно. Наша компания постепенно начинает возить грузы из Азии и Германии».

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Наталья, 25 лет:

«Последний раз у меня был рейс 26 марта. Мы везли пассажиров в Доминикану, а спустя несколько дней экстренно забирали оттуда людей. Некоторые очень радовались, что окажутся дома в относительной безопасности, но находились и те, кто кричал что подаст в суд за урезанный отпуск. Среди пассажиров в основном были семьи, попадались даже родители с грудничками.

В Доминикане у всех по прилету измерили температуру, мы заполнили медицинские карты, везде стояли антисептики. Все в аэропорту ходят в масках, а те, кто проверяет температуру носят спецодежду, очки и перчатки.

Под конец марта у нас упал налет. На тот момент персоналу в некоторых компаниях, включая нашу, не разрешали носить маски постоянно, возможно, чтобы не сеять панику. Форму мы просто стирали дома в машинке.

Пассажиры из-за отсутствия защиты к нам претензий не предъявляли. Причем в самолете замкнутая система кондиционирования, и, если кто-то полетит заболевшим, – заразятся все. Неважно, в масках вы или без, ведь все снимают их в обеденное время и пользуются общим туалетом.

Персоналу не делали тестов. Прилетевшие из стран с нестабильной ситуацией должны были сидеть на карантине, а мы – нет. Хотя в нашей компании не было случаев заражения, несколько бортпроводников из других компаний заразились и уже переболели».

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Наталья, 24 года:

«Наша компания летает только по России. Нам ставили в план рейсы, которые отменяли в тот же день. До конца этого месяца их вообще не планируется.

Я поняла, что ситуация серьезно повлияет на мою работу, только в начале апреля. Когда появились пропуска, а нас обязали носить средства защиты и проводить в них инструктаж. На сайте компании опубликовали целую инструкцию, как не заразиться и не заразить пассажиров. Маски, перчатки и антисептики нам предоставляла компания. Перед каждым вылетом нас осматривают врачи, а с марта добавился обязательный замер температуры.

Самое ужасное, что зарплата у нас зависит от количества рейсов: если мы не налетаем нормальное количество часов, то останемся без денег, а это оклад 7 тысяч рублей вместо обычных 60 тысяч.

Работодатель этот вопрос решить не пытается, нас держат в неведении о том, что будет дальше.

Еще я столкнулась с неприязнью по отношению к стюардессам.

Моя подруга после рейса вызвала такси в аэропорт, и водитель ей бросил грубым тоном: «Может, вас сразу в больницу с коронавирусом?».

У меня тоже была неприятная ситуация. Жильцы моего дома в общем чате бурно обсуждали то, что молодая пара зашла в подъезд с чемоданом, а значит, они – разносчики вируса. Из-за агрессии людей стало некомфортно выходить на улицу. Пришлось заранее предупредить всех о своей работе, чтобы на меня не наезжали».

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Виктория, 28 лет:

«Я работаю в «Аэрофлоте», у нас по-прежнему есть рейсы, однако их очень мало, и они могут в любой момент отмениться. Раньше мы летали день через день, а за апрель у меня было всего два вывозных рейса, все разворотные.

Пустой самолет прилетает в страну и забирает пассажиров. Меры предосторожности у нас такие же, как и у тех, кто работает на земле.

С зарплатой – беда, она упала на 90%, но никто не стремится увольняться. У нас надежная компания, которая выживет в кризис, чего нельзя сказать про многие другие. Все стюардессы сейчас боятся остаться без работы.

Когда летаю – не паникую, если заражусь, значит, такая судьба. Это как страх разбиться во время полета, чему быть - того не миновать.

Семья и друзья тоже не переживают и адекватно относятся к моей работе, меня не избегают.

Сейчас пассажиров стало раза в два меньше. Работая в апреле, в самый разгар коронавируса, я заметила, что многие родители позволяют своим детям сидеть без масок, хотя при этом сами их носят. Все взрослые ряды у нас обеспечены средствами защиты.

Из дополнительных мер безопасности у нас введена санобработка салона. Те, кто прилетает из Москвы в любой город России, должны просидеть две недели на карантине. Люди, которые приходят на работу из отпуска, должны пройти дополнительный медосмотр и сдать анализы».

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Вероника, 25 лет:

«Сейчас актуальны грузовые рейсы, но мне «посчастливилось» летать и на вывозных. Во время выхода из салона самолета всем раздавали анкеты и другие документы на заполнение, брали анализы.

Длиться все это могло несколько часов, находились недовольные. Одна женщина кричала: «Мне на ваш короновирус плевать, пустите меня домой».

Еще запомнился мужчина, который каждый раз, когда рядом с его креслом оказывались стюардессы, громко возмущался, что мы для них – разносчики заразы, и все на борту могут заболеть. Слушать такое с вежливой улыбкой на лице непросто, но что поделать – работа. Многие были на нервах, людей приходилось успокаивать.

По моим наблюдениям, в регионах России ситуация с прибывшими из-за границы контролируется жестче, чем в Москве. Здесь пару раз людям даже не выдавали постановление о самоизоляции».