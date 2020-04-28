РИАМО - 28 апр. Вертолеты Московского авиационного центра (МАЦ) во вторник приступили к мониторингу пожароопасной обстановки на территории Москвы и соседних областей, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Проведение разведки с воздуха — очень важная профилактическая мера. Она позволяет выявить очаги возгорания на ранней стадии и оперативно провести мероприятия для их локализации и ликвидации», — сказал Бирюков.

По его словам, в этом году прогнозируется высокий риск возникновения природных пожаров. Вертолеты МАЦ будут совершать облеты ежедневно до конца сентября.

При обнаружении возгорания пилоты докладывают информацию на пульт оперативных городских служб, и к месту пожара оперативно выдвигаются пожарно-спасательные расчеты.

Вертолеты оборудованы водосливным устройством, которое позволяет незамедлительно приступить к тушению и сбросить на огонь 5 тонн воды за раз.

К пожароопасному сезону летный состав подготовился заранее — пилоты провели дневные и ночные учебно-тренировочные полеты.

В 2019 году экипажи выполнили 849 полетов по разведке пожароопасной обстановки и выявили 17 очагов возгорания.

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