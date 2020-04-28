РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 апр. В подмосковном Подольске скорая медицинская помощь получила две машины класса С на базе Ford Sollers, укомплектованные современным медицинским оборудованием, сообщается на сайте администрации горокруга.

На службу скорой медицинской помощи в период пандемии коронавируса легла колоссальная нагрузка, количество вызовов выросло в разы. Ежедневно в округе на вызовы выезжает 20 бригад, в день поступает 500-550 вызовов, при том, что до пандемии максимальное число вызовов составляло 30-350. В столь сложной обстановке от своевременного прибытия машины скорой помощи во многом зависит жизнь человека.

«Во вторник, 28 апреля, шестнадцать новых машин скорой помощи получила Московская область от Минпромторга РФ. Автомобили принял от главы ведомства Дениса Мантурова губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В городской округ Подольск передали две машины для подстанции скорой медицинской помощи», - говорится в сообщении.

Автомобили класса С на базе Ford Sollers укомплектованы современным медицинским оборудованием. В машинах есть дефибриллятор автоматический наружный в герметичном и удароустойчивом корпусе с автономным питанием, с наличием взрослых и детских электродов; электрокардиограф трехканальный с автоматическим режимом; пульсоксиметр портативный транспортный в комплекте со взрослым и детским датчиками; аппарат портативный управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких для скорой медицинской помощи с режимами искусственной и вспомогательной вентиляции легких для взрослых и детей.

Текстовая трансляция

28 АПРЕЛЯ

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