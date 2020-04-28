РИАМО - 28 апр. В период с 28 апреля по 3 мая в Московской области по специальному графику будут работать 516 офисов Сбербанка, исключения составляют филиалы в крупных торговых центрах, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

Все офисы переведены в удобный для клиентов режим работы для обеспечения шаговой доступности всех сервисов и услуг.

«Режим работы индивидуален для каждого офиса банка и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте в разделе «Отделения и банкоматы», — говорится в сообщении.

Также график можно уточнить в «Сбербанк Онлайн» и по телефонам круглосуточной службы поддержки: 900 для звонков с мобильных телефонов; 8 495 500-55-50 для звонков из Москвы; 8 800 555-55-50 для звонков из других городов России.

Банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 в выходные дни будут работать в стандартном режиме.