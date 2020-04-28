РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 апр. Госавтоинспекторы подмосковного Красногорска выдают маски и перчатки водителям на блок-постах в рамках областной акции, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Красногорские госавтоинспекторы присоединились к областной акции «Мы рядом». Мероприятие проводится по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и направлено на недопущение распространения коронавирусной инфекции среди водителей транспортных средств и пассажиров.

«В ходе проверки документов и цифровых пропусков на блок-постах водителям и пассажирам, у которых отсутствовали медицинские маски, полицейские вручали наборы средств индивидуальной защиты и разъясняли меры личной безопасности», - говорится в сообщении.

В каждый комплект входит две защитные медицинские маски.

«В ближайшее время инспекторы ГИБДД раздадут порядка 5 тысяч таких наборов», - добавляется в материале.

Средства защиты красногорским инспекторам передала подмосковное управление ГИБДД. Полицейские будут обеспечивать ими водителей, а волонтеры - пешеходов. Ежедневно в регионе планируется раздавать порядка 20 тысяч наборов.

«Уважаемые жители, напоминаем, для поездки на любом виде транспорта - личный автомобиль, автобус, электричка, метро - необходимо зарегистрировать цифровой пропуск. Внести госномер машины, номер транспортной или социальной карты можно по номеру 0250, на сайте uslugi.mosreg.ru или в приложении Госуслуги.СТОПКОРОНАВИРУС», - заключается в материале.

Текстовая трансляция

28 АПРЕЛЯ

- Путин поручил подготовить рекомендации по cнятию ограничений из‑за Covid‑19 с 12 мая. При этом в некоторых регионах ограничения могут даже усилить.

- В России более чем в 10 раз увеличили объем производства аппаратов ИВЛ. В мае в стране планируют производить 2,5 тысячи аппаратов ИВЛ.

- Период нерабочих дней, введенный в России из-за пандемии коронавируса, продлен до 11 мая.

- Эксперты пришли к мнению, что коронавирус поражает не только легкие, но и головной мозг, а позже нервную систему. Так, если у коронавирусного больного начало пропадать обоняние на ранних стадиях заболевания, то это может означать поражение центральной нервной системы.

- В Московской области после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели еще 25 человек. За весь период пандемии поправились 344 человека.

- Мишустин распорядился подготовить до 29 апреля концепцию снятия ограничений из‑за Covid‑19. Соответствующее поручение дано Роспотребнадзору и вице‑премьеру России Татьяне Голиковой.

- За сутки в России зарегистрировали 6411 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 523 заболевшего. В Москве - 3075.

- В столице после коронавируса выздоровели еще 606 человек, за весь период вылечились 4130 пациентов.

- Более 200 излечившихся от Covid‑19 в Москве готовы стать донорами плазмы крови. На горячую линию доноров поступило уже более 2,5 тысяч звонков

Как стать донором для больных коронавирусом в Москве Куда обращаться потенциальным донорам и где можно сдать кровь, читайте в инфографике РИАМО.

- Заразившийся коронавирусом подмосковный врач призвал всех следить за своим здоровьем