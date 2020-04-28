РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 апр. Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров поздравил коллектив Мытищинской подстанции скорой помощи с Днем работника скорой медицинской помощи.

«От всей души поздравляю с профессиональным праздником коллектив Мытищинской подстанции скорой медицинской помощи и его руководителя Верхолат Инну Витальевну. На ваших плечах всегда была большая нагрузка и ответственность, а сейчас ее в разы больше! 250 сотрудников мытищинской скорой готовы первыми принять вызов и примчаться на помощь. Многие скажут, что долго сейчас ждут приезда. Поймите, пожалуйста, правильно, время непростое. Беда общая. Посудите сами, 400 обращений и 200 выездов за смену. На линии трудятся 11 бригад, то есть в среднем на одну бригаду по 16-18 вызовов», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что на Мытищинской подстанции работают особенные люди с огромным запасом человеческого терпения, сострадания, с быстрой реакцией на ситуацию. И все они большие профессионалы.

«Желаю самого крепкого здоровья врачам, фельдшерам, медсестрам и медбратьям, диспетчерам, водителям, всему административному составу Мытищинской подстанции скорой медицинской помощи. Сил, настроения и отдыха после тяжелых смен. Берегите себя, вы нам очень нужны!» - отметил Азаров.