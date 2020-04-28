РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 апр. В микрорайоне Климовск Подольска упали три опоры уличного освещения, одну из которых задел манипулятор, улица Суворова перекрыта, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Дорожное движение в микрорайоне Климовск. На улице Суворова манипулятор задел опору бытового назначения (уличного освещения, - ред.), которая потянула за собой еще 2 опоры. В настоящее время движение перекрыто, электроэнергия на части домов отсутствует», - говорится в сообщении.

Рабочие приступили к восстановительным работам.