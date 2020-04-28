РИАМО - 28 апр. Сбербанк и Сберлогистика запустили логистические сервисы в интернет-банке Сбербанк Бизнес Онлайн, их можно подключить без документов в личном кабинете, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

«Договор формируется автоматически. Сразу же после его подтверждения клиенты могут доставлять товары по всей стране на условиях постоплаты», — говорится в сообщении.

Для отправки корреспонденции и посылок пользователям доступны два продукта.

«Сберкурьер» — это доставка с курьером от двери до двери. Собственные курьерские сети Сберлогистики охватывают 800 населенных пунктов. Курьеры компании снабжены всеми средствами защиты и работают по алгоритмам бесконтактной доставки.

«Сберпосылка» — доставка в пункты выдачи заказов. Сегодня клиентам доступны 13 тысяч пунктов выдачи, включая отделения Сбербанка и постаматы.

Развитая инфраструктурная сеть Сберлогистики поможет бизнесу увеличить присутствие на региональных рынках и предоставить клиентам качественную доставку по доступной цене.