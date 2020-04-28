РИАМО - 28 апр. Поставщики маркетплейсов и сервисов доставки столицы вошли в перечень интернет-площадок, чьи услуги малый и средний бизнес столицы может компенсировать до 50% с помощью субсидий, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее был принят пакет антикризисных мер, по которому можно получить компенсацию только на тех площадках, которые берут комиссию в размере до 20% от стоимости товара. Теперь перечень расширили. Кроме того, если ставка на интернет-площадке больше 20%, то субсидия будет рассчитываться, исходя из ставки 20%. Компенсации составит 10% от стоимости товара.

«Мы также заинтересованы в том, чтобы сделать наш инструмент поддержки максимально востребованным, поэтому оперативно скорректировали условия предоставления субсидии, чтобы утвержденная нами мера поддержки была доступным для всех инструментом и воспользоваться ей могло максимальное количество представителей МСП», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Он также отметил, что частичная компенсация очень важна для малого и среднего бизнеса, вне зависимости от размера комиссии их партнеров.

Департамент предпринимательства и инновационного развития будет пополнять перечень интернет-площадок по мере поступления заявок. Прием заявок на субсидии на продвижение товаров малого и среднего бизнеса продлится до 1 июня.

Текстовая трансляция

28 АПРЕЛЯ

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