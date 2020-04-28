РИАМО - 28 апр. В деревне Чашниково городского округа Солнечногорск обнаружили тело 30-летнего мужчины с признаками насильственной смерти, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

По данным эксперта, давность наступления смерти составила около суток. Тело обнаружили 24 апреля на территории участка в деревне Чашниково городского округа Солнечногорск.

«Следователь следственного отдела по Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины (часть 1 статьи 105 УК РФ «Убийство»)», – говорится в материале.

По данному уголовному делу проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Принимаются меры к установлению и задержанию лица, причастного к убийству.

Расследование уголовного дела продолжается.