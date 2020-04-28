РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 апр. В связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции 49 врачей горбольницы подмосковных Мытищ проживают на территории санатория, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

В непростое время борьбы с коронавирусом на передовой находятся все медицинские работники. Многие из них уже давно не были дома, некоторые живут в гостиницах и пансионатах, чтобы сохранить здоровье своих близких. Такую задачу поставил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(В Подмосковье - ред.) 1388 сотрудников из 34 больниц уже переехали в ближайшие отели, пансионаты и дома отдыха. Наш медперсонал также размещен в санатории. Созданы комфортные условия, чтобы отдых был полноценным и между дежурствами врачи смогли восстановить свои силы. Сейчас проживают 49 медработников из МГКБ, среди них врачи из Коломны, Серпухова и мытищинские врачи», - говорится в сообщении.

Врачам также предоставлен бесплатный проезд от автоколонны №1375. Автобус совершает по два спецрейса: до МГКБ и обратно. Санитарно-эпидемиологический контроль в месте размещения обеспечен силами санаториев и пансионатов.

«Все возникающие вопросы от медработников по доукомплектованию микроволновыми плитами, чайниками, поездкам в магазин, а также обеспечение масками, медицинскими халатами, дезинфицирующими средствами, перчатками решаются муниципалитетом оперативно», - отмечается в сообщении.

Текстовая трансляция

28 АПРЕЛЯ

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