РИАМО - 28 апр. Карту «Тройка» в качестве парковочного ключа применяют 27% пользователей абонементных парковок со шлагбаумом, сообщил РИАМО представитель пресс-службы «Московского паркинга».

Записать ключ на «Тройку» можно на сайте «Московского паркинга».

«Мы рекомендуем автомобилистам удаленно записывать парковочный ключ на карту «Тройка». Это особенно актуально в текущих обстоятельствах, потому что водителям не потребуется ехать и получать парковочный ключ лично – он будет автоматически привязан к указанной в заявке карте», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что парковочный абонемент позволяет в течение месяца оставлять машину на парковке со шлагбаумом. Посмотреть полный список абонементных парковок, продлить или оформить новый абонемент можно на сайте «Московского паркинга» в разделе «Парковки со шлагбаумом». Для записи парковочного ключа на карту «Тройка» нужно указать номер карты при заполнении заявки.

Вопросы по московским парковкам можно задать в едином контакт-центре «Московский транспорт» по телефону: +7 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного. Обращения можно подать на Едином транспортном портале transport.mos.ru.