РИАМО - 28 апр. В Москве и еще пяти городах-героях и городах воинской славы Западного военного округа (ЗВО) 9 мая состоятся праздничные артиллерийские салюты, несмотря на перенос парадов в честь 75-летия Победы, сообщает «Интерфакс».

«В День Победы праздничные артиллерийские салюты можно будет увидеть в Москве, Петербурге, Воронеже, Калининграде, Туле и Смоленске», – сказал командующий Западным военным округом Александр Журавлев.

Расчеты артиллерийских орудий произведут 30 залпов. Салютные установки выпустят несколько десятков тысяч фейерверочных изделий в небо. Салют начнется в 22:00 по московскому времени и продолжится десять минут.

«Традиционно каждый залп будет поименован и посвящен памяти погибших защитников Отечества, тружеников тыла, полководцев», – добавляется в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин отложил подготовку военного парада в честь 75-летия Победы 9 мая из-за ситуации с распространением коронавируса.

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