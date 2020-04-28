РИАМО - 28 апр. Пожар в поселке Знамя октября в новой Москве локализован, площадь загорания составила 550 квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столицы.

Первое сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС столичного главка МЧС в 12:52.

«Оперативно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что происходит возгорание деревянных паллет (поддонов) на открытой площадке. Огонь частично перешел на одноэтажное кирпичное здание», - говорится в сообщении.

Пожар локализовали в 14:54. В тушении участвует более 21 единицы техники и 80 человек личного состава, а также 15 поливомоечных автомобилей. Кроме того, задействованы два пожарных вертолета Московского авиационного центра, направлен пожарный поезд.

Сведений о пострадавших нет.

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