РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 апр. Жители Люберец смогут поучаствовать в фестивале научно-технического творчества детей и молодежи «От Винта!», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

В год 75-летия Великой Победы фестиваль научно-технического творчества детей и молодежи «От Винта!» и Российская государственная библиотека Ленина дают старт международному проекту «Инженеры Победы».

«Цель проекта - сбор и систематизация исторических документов, посвященных как личному трудовому подвигу советских инженеров, так и героической стойкости коллективов предприятий, КБ, НИИ и других объектов промышленности и науки, на которых «ковалась» будущая победа в годы Второй мировой войны и предвоенный период», - говорится в сообщении.

К участию в проекте приглашаются представители объектов промышленности и науки, а также частные лица, которые могут предоставить подборку документальных свидетельств об инженерах, конструкторах, изобретателях, благодаря разработкам и научным достижениям которых был обеспечен не только перелом в Великой Отечественной войне, но и приближение Победы. Если у вас есть такие материалы, пройдите по ссылке и заполните форму.

Проект поможет создать историческую ретроспективу героических достижений трудовых коллективов в различных отраслях промышленности в годы войны.

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