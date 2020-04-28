РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 28 апр. В Домодедове на заседании оперативного штаба обсудили текущую ситуацию с коронавирусом в округе, сообщается в официальной группе домодедовского отделения партии «Единая Россия» в соцсети «ВКонтакте».

Заседание провел глава городского округа Домодедово Александр Двойных.

«Организованы дополнительные койки для больных коронавирусом в санатории »Подмосковье«. Аэропорт Домодедово и частные клиники помогут медперсоналом, все обязательно пройдут переподготовку. Среди врачей есть зараженные COVID-19 и в легкой, и тяжелой формах», - говорится в сообщении.

В период майских праздников ожидается большая нагрузка на пожарных и полицейских, так как благодаря теплой погоде многие приедут на дачи. Все подразделения и личный состав находятся в состоянии повышенной готовности.

В штабе также отметили, что в округе становится больше мусора. Организаторов несанкционированных свалок на обочинах дорог задерживают.

В материале также отмечается, что в Домодедове возобновляют работу нотариусы.

Текстовая трансляция

28 АПРЕЛЯ

- Путин поручил подготовить рекомендации по cнятию ограничений из‑за Covid‑19 с 12 мая. При этом в некоторых регионах ограничения могут даже усилить.

- В России более чем в 10 раз увеличили объем производства аппаратов ИВЛ. В мае в стране планируют производить 2,5 тысячи аппаратов ИВЛ.

- Период нерабочих дней, введенный в России из-за пандемии коронавируса, продлен до 11 мая.

- Эксперты пришли к мнению, что коронавирус поражает не только легкие, но и головной мозг, а позже нервную систему. Так, если у коронавирусного больного начало пропадать обоняние на ранних стадиях заболевания, то это может означать поражение центральной нервной системы.

- В Московской области после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели еще 25 человек. За весь период пандемии поправились 344 человека.

- Мишустин распорядился подготовить до 29 апреля концепцию снятия ограничений из‑за Covid‑19. Соответствующее поручение дано Роспотребнадзору и вице‑премьеру России Татьяне Голиковой.

- За сутки в России зарегистрировали 6411 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 523 заболевшего. В Москве - 3075.

- В столице после коронавируса выздоровели еще 606 человек, за весь период вылечились 4130 пациентов.

- Более 200 излечившихся от Covid‑19 в Москве готовы стать донорами плазмы крови. На горячую линию доноров поступило уже более 2,5 тысяч звонков

Как стать донором для больных коронавирусом в Москве Куда обращаться потенциальным донорам и где можно сдать кровь, читайте в инфографике РИАМО.

- Заразившийся коронавирусом подмосковный врач призвал всех следить за своим здоровьем