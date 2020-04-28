РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 апр. В подмосковном Подольске на улице Профсоюзная мотоциклист столкнулся с автомобилем, в результате столкновения он получил ушибы, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

«Около полудня на улице Профсоюзная возле дома №4 20-летний водитель мотоцикла Yamaha совершил столкновение с легковым автомобилем. У мотоциклиста ушибы, в лечении не нуждается. Виновники устанавливаются», - сказала сотрудница.

По словам очевидцев, сильно поврежден мотоцикл, его обломки разлетелись по дороге.