РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 28 апр. Молодогвардейцы Домодедова украсили стену перед центральным входом в Домодедовскую центральную городскую больницу картиной со словами благодарности медикам, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Молодогвардейцы Домодедова представили арт-проект в поддержку врачей. Теперь стену перед центральным входом в ДЦГБ украшает картина со словами благодарности тем, кто сейчас на передовой», - говорится в сообщении.

На открытии присутствовал депутат Московской областной думы Олег Жолобов.

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28 АПРЕЛЯ

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