РИАМО - 28 апр. Учреждение дополнительного образования – детский технопарк «Изобретариум» в подмосковном Реутове передал сотрудникам Госавтоинспекции 200 защитных экранов для лица, изготовленных на лазерных станках и 3D-принтерах, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета.

«Преподаватели реутовского «Изобретариума» изготовили 200 защитных масок для инспекторов отдела ГИБДД МУ МВД «Балашихинское», которые в период пандемии коронавируса обеспечивают соблюдение пропускного режима и правил дорожного движения», – говорится в сообщении.

Ранее детский технопарк запустил производство лицевых экранов и регуляторов крепления масок для дополнительной защиты тех, кто сейчас находится на передовой борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Средствами, изготовленными в учреждении муниципалитета, уже пользуются медики Центральной городской клинической больницы Реутова, а также волонтеры, которые в период пандемии безвозмездно помогают представителям старшего поколения и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

«Готовые изделия в сочетании с масками для дыхания многократно усиливают защиту, а не пропускающие микрочастицы акриловые экраны надежно оберегают слизистые поверхности глаз и органов дыхания. Спасибо за помощь и неравнодушие!» - сказал глава городского округа Станислав Каторов.

В свою очередь сотрудники Госавтоинспекции присоединились к общеобластной акции, инициированной губернатором Андреем Воробьевым. На постах проверки пропусков инспекторы вручают водителям и пассажирам бесплатные комплекты с индивидуальными средствами защиты. В каждом наборе – по две медицинские маски.

«Изобретариум» открылся в Реутове в 2018 году. В нем представлены образовательные программы, направленные на развитие детского научно-технического творчества.