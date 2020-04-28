РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 апр. Два новых реанимобиля получила станция скорой медицинской помощи подмосковного Красногорска во вторник, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Два новых реанимобиля поступили в распоряжение Красногорской станции скорой помощи. Автомобили класса «C» оснащены полным комплектом новейшего оборудования, в том числе и для оказания экстренной помощи больным с коронавирусной инфекцией и пневмонией высокой степени тяжести», - говорится в сообщении.

Министерство промышленности и торговли РФ передало Московской области 16 реанимобилей, оснащенных аппаратами ИВЛ. Машины специально адаптированы для пациентов с коронавирусом.

Новые автомобили практически сразу отправятся на линию.

«В Красногорске сотрудники скорой помощи ежесуточно обрабатывают порядка 300 вызовов. Количество вызовов с диагнозом пневмония увеличилось почти в 5 раз, что требует госпитализации в отдаленные стационары для лечения COVID-2019 и пневмонии», - заключается в материале.

Текстовая трансляция

28 АПРЕЛЯ

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