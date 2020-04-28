РИАМО - 28 апр. Руководитель пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Максим Орлов, который 22 дня провел в больнице в Коммунарке, рассказал, что большую часть времени находился на аппарате ИВЛ.

По его словам, у него была диагностирована двусторонняя пневмония и подтвердился коронавирус.

«Прошел все круги ада, включая кому, ИВЛ, умерших соседей по палате и даже то, что моей семье успели сообщить: «Орлова не вытянут». Но я не умер, и теперь являюсь почетным – третьим пациентом Коммунарки, которого в этой больнице спасли после ИВЛ», — написал Орлов в своем Facebook.

Он поблагодарил всю команду врачей и медсестер больницы в Коммунарке, а также обратился с призывом к москвичам соблюдать режим самоизоляции.

«Друзья, сидите дома, соблюдайте изоляцию и радуйтесь тому, что вы здоровы, потому что один день в больнице будет равен месяцам в самоизоляции», — отметил Орлов.

В Москве продолжает действовать режим самоизоляции. Граждане не могут покидать жилье без острой необходимости. Для поездок на транспорте необходимы пропуска.