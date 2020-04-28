РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 апр. В подмосковных Люберцах во вторник жители округа смогут посмотреть трансляцию программы театральной православной студии «Преображение», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Видеообзор концертных выступлений подготовила для онлайн-аудитории православная театральная студия «Преображение». Трансляция пройдет во вторник, 28 апреля, в 19:00», - говорится в сообщении.

Подписчики Instagram-аккаунта культурного центра @kraskovo_kkc увидят программу «Наши артисты!». В ней будут представлены отрывки из нескольких спектаклей студии.

Православная театральная студия создана приходом Преображенского храма поселка Красково в 2014 году, в ней занимаются дети от 7 до 16 лет. Занятия проходят в Красковском культурном центре.