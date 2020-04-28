РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 апр. Рабочие приступили к покраске ограждений вдоль пешеходных тротуаров и бордюрного камня в микрорайоне Кузнечики Подольска, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

«По плану реализации мероприятий месячника благоустройства в микрорайоне Кузнечики, во вторник, 28 апреля, начались работы по покраске ограждения вдоль пешеходных тротуаров и бордюрного камня вдоль проезжей части на улице Академика Доллежаля. Работы выполняются техническими специалистами муниципального бюджетного учреждения «Подольский комбинат благоустройства», - говорится в сообщении.

Большая часть работ по санитарной очистке территории и приданию улицам микрорайона ухоженного вида должна завершиться к майским праздникам. Мониторинг состояния территории и контроль за выполнением работ осуществляют сотрудники территориального управления в микрорайоне Кузнечики администрации городского округа Подольск.