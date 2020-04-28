РИАМО - 28 апр. В Московской области после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели еще 25 человек, за весь период пандемии поправились 344 человека, сообщает областной оперативный штаб.

«Все пациенты выписаны после получения отрицательного результата на коронавирусную инфекцию», — отмечается в сообщении.

За минувшие сутки в Подмосковье выявили 523 новых случая заражения Covid-19. C начала пандемии в регионе зарегистрирован 10231 случай заболевания.

В Подмосковье действует режим самоизоляции для всех жителей, который они обязаны соблюдать. Покидать свои дома можно только в случае крайней необходимости. Для перемещения на транспорте необходим цифровой пропуск.

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Текстовая трансляция

28 АПРЕЛЯ

- В Московской области после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели еще 25 человек. За весь период пандемии поправились 344 человека.

- Мишустин распорядился подготовить до 29 апреля концепцию снятия ограничений из‑за Covid‑19. Соответствующее поручение дано Роспотребнадзору и вице‑премьеру России Татьяне Голиковой.

- За сутки в России зарегистрировали 6411 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 523 заболевшего. В Москве - 3075.

- В столице после коронавируса выздоровели еще 606 человек, за весь период вылечились 4130 пациентов.

- Более 200 излечившихся от Covid‑19 в Москве готовы стать донорами плазмы крови. На горячую линию доноров поступило уже более 2,5 тысяч звонков

Как стать донором для больных коронавирусом в Москве Куда обращаться потенциальным донорам и где можно сдать кровь, читайте в инфографике РИАМО.

- Заразившийся коронавирусом подмосковный врач призвал всех следить за своим здоровьем