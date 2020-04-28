РИАМО - 28 апр. В понедельник 165 граждан, вернувшихся из Алжира, Греции и Армении, доставили из Шереметьево по домам и обсервациям, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

До дома доставили 50 жителей Москвы и 70 жителей Московской области, им необходимо соблюдать 14-дневный карантин.

«Также более 30 человек были доставлены в места обсервации. Для девяти человек организована перевозка до дома в ближайшие регионы», - говорится в сообщении.

В перевозке пассажиров из аэропорта Шереметьево задействовано 35 автобусов. Транспортные средства проходят обязательную дезинфекцию и углубленную санитарную обработку до и после рейса.

Водители обеспечены масками, перчатками и антисептиками. Все прибывшие в страну россияне прошли обязательный 3-этапный санитарный контроль на территории аэропорта.

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