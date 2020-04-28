РИАМО - 28 апр. Более 50 тысяч медработников в Москве прошли экспресс-тестирование на наличие иммунитета к коронавирусу, сообщает оперативный штаб столицы.
Благодаря таким анализам можно узнать о наличии в крови иммуноглобулинов, которые показывают, болеет человек инфекцией сейчас или уже переболел.
«В качестве материала берется небольшое количество крови из пальца, сам тест занимает в среднем 20-30 минут», - говорится в сообщении.
Пройти экспресс-тестирование на наличие иммунитета к коронавируса должны все медицинские сотрудники, работающие в городских больницах.
За последние сутки в Москве выявили 3075 новых случаев заражения коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 48 426 заболевших.
В Московском регионе действует режим обязательной самоизоляции. Жителям региона нельзя покидать дома без острой необходимости.
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28 АПРЕЛЯ
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