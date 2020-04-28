РИАМО - 28 апр. Более 50 тысяч медработников в Москве прошли экспресс-тестирование на наличие иммунитета к коронавирусу, сообщает оперативный штаб столицы.

Благодаря таким анализам можно узнать о наличии в крови иммуноглобулинов, которые показывают, болеет человек инфекцией сейчас или уже переболел.

«В качестве материала берется небольшое количество крови из пальца, сам тест занимает в среднем 20-30 минут», - говорится в сообщении.

Пройти экспресс-тестирование на наличие иммунитета к коронавируса должны все медицинские сотрудники, работающие в городских больницах.

За последние сутки в Москве выявили 3075 новых случаев заражения коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 48 426 заболевших.

В Московском регионе действует режим обязательной самоизоляции. Жителям региона нельзя покидать дома без острой необходимости.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

28 АПРЕЛЯ

- В Московской области после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели еще 25 человек. За весь период пандемии поправились 344 человека.

- Мишустин распорядился подготовить до 29 апреля концепцию снятия ограничений из‑за Covid‑19. Соответствующее поручение дано Роспотребнадзору и вице‑премьеру России Татьяне Голиковой.

- За сутки в России зарегистрировали 6411 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 523 заболевшего. В Москве - 3075.

- В столице после коронавируса выздоровели еще 606 человек, за весь период вылечились 4130 пациентов.

- Более 200 излечившихся от Covid‑19 в Москве готовы стать донорами плазмы крови. На горячую линию доноров поступило уже более 2,5 тысяч звонков

Как стать донором для больных коронавирусом в Москве Куда обращаться потенциальным донорам и где можно сдать кровь, читайте в инфографике РИАМО.

- Заразившийся коронавирусом подмосковный врач призвал всех следить за своим здоровьем