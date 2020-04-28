РИАМО - 28 апр. Деревянные паллеты загорелись на открытой площадке в 300 квадратных метров в поселке Знамя октября в новой Москве, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Первое сообщение о пожаре поступило в дежурную смену ЦУКС столичного главка МЧС России в 12:52.

«Для тушения пожара задействовано свыше 21 единицы техники и 80 человек личного состава, а также 15 поливомоечных автомобилей», - говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших нет.