РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 апр. На первом в России заводе по переработке отходов в энергию в Воскресенском горокруге вблизи деревни Свистягино начали монтаж крупногабаритных блоков котла, изготовленных на «ЗиО-Подольск», говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«На строительной площадке в Воскресенском горокруге Московской области вблизи деревни Свистягино приступили к монтажу блоков топок котлов на первом в России заводе по энергетической утилизации отходов, которые строит «РТ-Инвест» (входит в Ростех). Оборудование изготовлено ПАО «ЗиО-Подольск», входящем в машиностроительный дивизион Росатома – АО «Атомэнергомаш». Работы проходят под контролем специалистов завода, а также представителей Hitachi Zosen Inova», - говорится в сообщении.

Впервые в российской практике поверхности нагрева выполнены с применением наплавки со специальными свойствами: на отдельных частях экранов топки, наиболее подверженных механическому износу от продуктов сгорания и высоким температурам, выполняется наплавка типа Inconel 625. Это позволяет выдерживать сверхвысокие температуры горения для исключения образования вредных выбросов – выше 1200 градусов и значительно увеличить срок службы теплообменных труб.

После ввода в эксплуатацию завод станет финальным звеном в создаваемой в Подмосковье комплексной системе обращения с отходами. На предприятие будут поставлять только прошедшие сортировку твердые коммунальные отходы, которые не пригодны для вовлечения во вторичный оборот, подчеркивают в «РТ-Инвест».

Современное предприятие по энергоутилизации отходов строится по технологии японско-швейцарской компании Hitachi Zosen Inova с локализацией основного оборудования в России. В частности, изготовление котельного оборудования ПАО «ЗиО-Подольск» для российских заводов «Энергия из отходов» осуществляет по контрактам с дочерней компанией АО «РТ-Инвест» - АГК-1. Технологическое и материаловедческое сопровождение проекта проводят главный материаловедческий центр госкорпорации «Росатом» – АО «НПО «ЦНИИТОЧМАШ».

Также благодаря приобретенным компетенциям по контракту c Hitachi Zosen Inova «ЗиО-Подольск» в настоящее время изготавливает на замену комплект пароперегревателей для паровых котлов завода по термической переработке отходов в энергию Riverside в Великобритании. Первая партия оборудования уже доставлена заказчику.