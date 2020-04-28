РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 апр. Свыше 60 тысяч жителей подмосковного Красногорска смогут оплачивать электроэнергию без комиссии и передавать показания счетчиков онлайн, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

С 1 апреля 2020 года на территории Красногорска статус гарантирующего поставщика электроэнергии в зоне деятельности АО «Красногорскэнергосбыт» приказом министерства энергетики РФ присвоен ПАО «МОЭСК». Для организации качественного клиентского обслуживания МОЭСК заключила агентский договор с крупнейшей энергосбытовой компанией России - АО «Мосэнергосбыт».

«В настоящее время сбытовая компания ведет доработку «Личного кабинета» клиента для обслуживания более 60 тысяч новых потребителей Красногорска. С помощью «Личного кабинета» жители смогут передавать показания приборов учета онлайн, оплачивать потребленную электрическую энергию без комиссии, оформить подписку на получение счетов за электроэнергию в электронном виде», - говорится в сообщении.

Первые счета от ПАО «МОЭСК» за потребленную электроэнергию жители горокруга получат в мае. При отсутствии показаний электросчетчика на 1 апреля 2020 года и текущих показаний объем электропотребления за апрель рассчитают по нормативу.

«После получения данных о показаниях приборов учета, в следующем периоде будет произведена корректировка начислений. Если стоимость электропотребления, рассчитанная по нормативу, превысит стоимость фактически потребленной электроэнергии, переплата будет зачтена в счет оплаты за последующие периоды», - заключается в материале.