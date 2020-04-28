РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 апр. Абонентам в подмосковном Красногорске до 31 мая перепрограммируют электросчетчики со смарт-картами, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

С 1 апреля 2020 года на территории Красногорского района Московской области статус гарантирующего поставщика электрической энергии в зоне деятельности АО «Красногорскэнергосбыт» приказом министерства энергетики РФ присвоен ПАО «МОЭСК».

«В настоящее время проводятся работы по перепрограммированию счетчиков со смарт-картами. Все мероприятия по перепрограммированию будут завершены не позднее 31 мая 2020 года», - говорится в сообщении.

Работы производят по графику. Абоненты, у которых заканчиваются средства по предоплате, могут оставить заявку на перепрограммирование счетчика по телефону «Светлой лини» ПАО «МОЭСК»: 8(800)700-40-70, услуга бесплатная.

«К вам будет направлена дежурная бригада. Заявки принимаются в круглосуточном режиме. Дополнительно вы можете воспользоваться услугой по замене прибора учета на новый, без функции предоплаты, обратившись по телефону 8(800)700-40-70 или на сайте ПАО «МОЭСК», - добавляется в сообщении.

Услуга по замене счетчика платная. Подробную информацию о замене и перепрограммировании приборов учета можно найти в специальном разделе на сайте ПАО «МОЭСК».

«Внимание! Замена прибора учета с предоплатой на новый осуществляется только по предварительной заявке потребителя. Без заявки такие работы не проводятся. У всех специалистов МОЭСК при себе имеются удостоверения, которые они обязаны предъявить по требованию», - заключается в материале.