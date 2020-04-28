РИАМО - 28 апр. Во вторник перед большим совещанием с губернаторским составом по распространению коронавируса президент РФ Владимир Путин обратится к россиянам, сообщает Федеральное агентство новостей.

Совещание будет открытым и пройдет в видеоформате. Президент обсудит с главами регионов санитарно-эпидемиологическую обстановку в стране.

«Обращение будет в районе 15:00 –16:00 по московскому времени в открытом режиме. Действительно, у Путина запланировано большое выступление. Я не буду ничего анонсировать, дождемся совещания», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее пресс-секретарь президента также отмечал, что Путин сделает заявление о перспективах развития ситуации с Covid-19 на текущей неделе.

В регионах РФ действуют режимы повышенной готовности и самоизоляиции, гражданам нельзя выходить из дома без веской причины. Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что ограничения до 12 мая будут справедливыми. Ее поддержал и главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням у детей, директор Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА Юрий Лобзин.

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28 АПРЕЛЯ

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