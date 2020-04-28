РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 апр. В подмосковной Балашихе выявили организации, которые нарушали санитарные требования во время работы, сообщается в Instagram-аккаунте Балашихинского теруправления.

Во вторник сотрудники Балашихинского терруправления ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с полицейскими и работниками управления по организации пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» выявляли нарушителей в ходе рейда по контролю соблюдения юрлицами округа требований режима повышенной готовности в связи с коронавирусом.

«Проверяли учреждения на соответствие перечню противоэпидемиологических требований, среди которых – соблюдение социального дистанцирования, использование санитарных антисептических средств, дезинфекция поручней, перил и уборку прилавков торгового зала. По итогу проверки был составлен ряд протоколов об административных правонарушениях, представителям учреждений-нарушителей выданы уведомления», - говорится в сообщении.

В соответствии с постановлением губернатора Московской области от 12 марта, ГКУ МО «Мособлпожспас» попало в перечень организаций, работникам которой разрешается выписывать протоколы по статье 20.6.1 за нарушение правил противоэпидемиологического режима, обозначенного указом президента РФ.