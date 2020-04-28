РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 апр. Рабочие отремонтировали тротуар в поселке Молодежный подмосковного Подольска по просьбе местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на разрушение тротуаров в поселке Молодежный. Он отметил, что у дома №1 нужно отремонтировать тротуар.

«Администрация городского округа Подольск рассмотрела обращение по вопросу разрушения пешеходной дорожки в поселке Молодежный и сообщает, что администрацией по указанной в обращении информации был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по ямочному ремонту проведены», - сказал замглавы администрации округа по развитию территорий Сергей Иванов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.