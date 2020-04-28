РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 апр. В Подольске полицейские задержали сотрудницу страховой компании, подозреваемую в присвоении более 190 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 3-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от представителя страховой компании о том, что в офисе по продажам страховых полисов на Октябрьском проспекте совершено хищение денежных средств для уплаты страховых взносов. Общая сумма материального ущерба составила более 190 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали 45-летнюю местную жительницу - сотрудницу страховой компании, которой были вверены эти денежные средства. В отношении злоумышленницы дознавателем отдела дознания УМВД России по Подольску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ (присвоение или растрата)», - говорится в сообщении.

Подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ей грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.