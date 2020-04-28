РИАМО - 28 апр. Москвич, которому выписали штраф в размере 5 тысяч рублей за езду на автомобиле, госномер которого не прикреплен к цифровому пропуску, неправильно указал номер при оформлении пропуска, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Ранее житель столицы получил штраф за невыполнение требований соблюдения режима повышенной готовности на территории города Москвы. Нарушение было зафиксировано днем 22 апреля. Штраф вынесла Московская административная дорожная инспекция (МАДИ). При этом сам водитель уверял, что у него был цифровой пропуск для поездок.

«Мы разобрались в вопросе — водитель неправильно указал номер автомобиля во время оформления пропуска», - говорится в сообщении.

Жителей столицы призвали быть внимательными при оформлении пропусков, проверять номер автомобиля непосредственно перед поездкой на mos.ru.

В Москве действует режим самоизоляции для всех жителей. Передвижение на личном и общественном транспорте возможно только при наличии цифрового пропуска. При этом пропуск необходимо привязать к госномеру автомобиля или транспортным картам, так как наличие пропуска проверяется автоматически.

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28 АПРЕЛЯ

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