РИАМО - 28 апр. В соответствии с прогнозом погоды Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 29 апреля в Подмосковье ожидается усиление ветра, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В период с 00:00 до конца суток 29 апреля по Московской области ожидается усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду», – говорится в сообщении.

Перед усилением ветра необходимо убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом или подвал, обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу. Парковать авто следует вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, необходимо избегать деревьев и сооружений повышенного риска – мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач и опасных промышленных объектов. Также рекомендуется обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Гражданам посоветовали следить за сообщениями МЧС России. В случае необходимости можно обратиться в ГУ МЧС Подмосковья по телефону доверия: 8(498)505-41-70, а также по телефону спасения – 01, с мобильного – 101.