РИАМО - 28 апр. Порядка 7 тысяч заявок от пожилых москвичей на доставку дров и угля на дачи обработали городские службы, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков.

Такая работа была организована еще в конце марта. Это связано с тем, что многие пенсионеры в Москве находятся на самоизоляции на дачах.

«Многие пожилые москвичи уехали на дачи для соблюдения режима самоизоляции. В связи с этим было принято решение помочь им с доставкой дров для отопления домов, так как погода пока стоит прохладная», - подчеркнул Бирюков.

В день специалисты успевают выполнять порядка 250-300 заявок. В работе задействовано больше 250 единиц техники, в том числе погрузчики, автокраны, манипуляторы и вездеходы.

Дрова доставляются пожилым москвичам, находящимся в режиме самоизоляции, по льготным ценам. Для оформления доставки необходимо позвонить по телефону горячей линии: +7 (495) 870-45-09.

В Москве действует режим самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции, граждане не могут выходить на улицу без веской причины. При этом для поездок на транспорте необходимы специальные пропуска.

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28 АПРЕЛЯ

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